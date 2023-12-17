Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Марк Кукурелья не сможет играть до февраля

Защитник «Челси» Марк Кукурелья не сможет играть до февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Челси» Марк Кукурелья вернётся в строй после травмы не раньше февраля 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский игрок обороны пропустит как минимум полтора месяца из-за повреждения лодыжки. Отмечается, что в ближайшие дни футболист пройдёт углубленное медицинское обследование для более качественной оценки характера травмы.

Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» летом 2022 года за € 65,3 млн. В текущем сезоне испанец провёл за «синих» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» зимой может избавиться от Кукурельи и ещё двух футболистов.

Материалы по теме
«Челси» зимой может продать сразу трёх футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android