Защитник «Челси» Марк Кукурелья не сможет играть до февраля

Защитник «Челси» Марк Кукурелья вернётся в строй после травмы не раньше февраля 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский игрок обороны пропустит как минимум полтора месяца из-за повреждения лодыжки. Отмечается, что в ближайшие дни футболист пройдёт углубленное медицинское обследование для более качественной оценки характера травмы.

Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтона» летом 2022 года за € 65,3 млн. В текущем сезоне испанец провёл за «синих» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» зимой может избавиться от Кукурельи и ещё двух футболистов.