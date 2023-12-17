«Валенсия» — «Барселона»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисос Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте «Барселона» вышла вперёд. Голом с передачи Рафиньи отметился португальский форвард «блауграны» Жоау Феликс. На 70-й минуте хозяева сумели сравнять счёт усилиями хавбека Уго Гильямона. На данный момент на табло ничья — 1:1.

«Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 34 очка в 16 проведённых матчах. «Валенсия», в свою очередь, находится на 11-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.