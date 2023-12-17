«Барселона» и «Валенсия» не выявили победителя в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисос Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды разошлись миром — 1:1.

На 55-й минуте «Барселона» вышла вперёд. Голом с передачи Рафиньи отметился португальский форвард «блауграны» Жоау Феликс. На 70-й минуте хозяева сумели сравнять счёт усилиями хавбека Уго Гильямона. Матч так и завершился — 1:1.

«Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 35 очков после 16 туров. «Валенсия», в свою очередь, находится на 10-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.