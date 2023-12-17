Роналдо заявил, что может продать «Крузейро», а также и «Вальядолид»

Президент бразильского «Крузейро» и испанского «Вальядолида» Роналдо заявил, что может продать команды.

«Не сейчас, но в будущем я не могу гарантировать, что останусь в «Крузейро» навсегда. Я испытываю огромную привязанность к тому, что мы делаем, и к клубу. Я, конечно, не собираюсь оставаться навсегда.

Переезд, с одной страны, на другую был слишком утомительным, но на данный момент мне всё ещё доставляет удовольствие иметь оба клуба, но я не могу сказать вам, каким будет будущее», — приводит слова Роналдо Globo.

После окончания сезона «Крузейро» занял 14-е место в бразильской Серии А. А «Вальядолид» после 19 сыгранных матчей в испанской Сегунде располагается на второй строчке с 35 очками и борется за выход в Ла Лигу.