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Хави прокомментировал потерю очков «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании

Хави прокомментировал потерю очков «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Валенсией» (1:1) в 17-м туре чемпионата Испании.

«Мы заслужили победу. Мы сыграли очень хорошо и сделали всё необходимое для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Нам нужно быть гораздо более сильными в зоне соперника. Думаю, мы отдали два очка. Если нам нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не можем простить подобные случаи. Мы должны требовать от себя большего. Я спокоен. Разочарован, потому что считаю, что эту игру нужно было выиграть. Я хочу быть позитивным, мы собираемся быть лучше», — приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков.

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16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 55'     1:1 Гильямон – 70'    
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