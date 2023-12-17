Хави прокомментировал потерю очков «Барселоны» в матче с «Валенсией» в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Валенсией» (1:1) в 17-м туре чемпионата Испании.

«Мы заслужили победу. Мы сыграли очень хорошо и сделали всё необходимое для победы. Мы создали достаточно моментов для победы. Нам нужно быть гораздо более сильными в зоне соперника. Думаю, мы отдали два очка. Если нам нужно на чем-то сосредоточиться, так это на эффективности. Мы не можем простить подобные случаи. Мы должны требовать от себя большего. Я спокоен. Разочарован, потому что считаю, что эту игру нужно было выиграть. Я хочу быть позитивным, мы собираемся быть лучше», — приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков.

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