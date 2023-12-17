Маслов может расторгнуть контракт со «Спартаком»

«Спартак» зимой готов рассмотреть разрыв контракта по обоюдному соглашению сторон с 23-летним защитником Павлом Масловым, сообщает Metaratings.ru.

Однако футболист может продлить соглашение благодаря опции, которую предусматривает его трудовой договор. Если у Маслова возникнет такое желание, то он должен уведомить об этом клуб.

Ранее защитник говорил, что рассматривает вариант с уходом в аренду.

Маслов в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» четыре матча во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. В прошлом сезоне на его счету было 27 встреч, один гол и две передачи.

До перехода в «Спартак» в 2018 году футболист выступал за «Тюмень». Маслов также играл за молодёжную и юношеские сборные России.