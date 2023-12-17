Сычёв оценил работу Галактионова в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о работе главного тренера команды Михаила Галактионова в первой части сезона-2023/2024.

«Галактионов справляется со своей работой, всё нормально у него. Он уравновешенный специалист. Когда он в «Локомотиве», проблем у команды точно не будет. Что ждать во второй части сезона? Посмотрим, футбол покажет, потому что, как известно, ожидания – это наши проблемы», — приводит слова Сычёва Metaratings.

«Локомотив» занимает четвёртое место в РПЛ после 18 туров с 31 очком. Команда отстаёт на одно очко от идущего третьим «Динамо» и на семь – от лидирующего «Краснодара». В Кубке России команда вышла в плей-офф Пути РПЛ и сыграла 2:2 в первом матче четвертьфинала с «Балтикой» на выезде.