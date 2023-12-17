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Названо единственное условие, при котором клубы смогут организовать Суперлигу

Названо единственное условие, при котором клубы смогут организовать Суперлигу
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Генеральный юрисконсульт суда Европейского Союза Афанасиос Рантос представил основной вывод касательно условий создания Европейской футбольной суперлиги. Он назвал единственное условие, при котором возможно создание данного турнира.

«Реал», «Барселона», «Ювентус» и другие клубы могли бы организовать Суперлигу вне юрисдикции УЕФА, но в этом случае они не смогут играть одновременно в Лиге чемпионов, Лиге Европы, или Лиги Конференций, то есть в любом другом турнире УЕФА, сообщает COPE.

Клубы-участники будут обязаны выбрать лишь один вариант организации — это основной вывод юрисконсульта и его рекомендация 15-ти судьям Большой Палаты Суда Европейского Союза, которая должна вынести консультативное постановление по антимонопольному иску в отношении УЕФА и ФИФА.

Генеральный юрисконсульт также считает, что УЕФА не вправе препятствовать созданию футбольных турниров, но в случае создании таковых — УЕФА должно обладать оправданным правом исключения из своего состава или из турниров под своей эгидой любого клуба-участника Суперлиги, или подобных ей турниров.

Источник также сообщает, что в большинстве случаев судьи Большой Палаты при вынесении решения следуют выводам генерального юрисконсульта, однако имеют право на принятия решения по своему усмотрению.

Напомним, суд по антимонопольному иску в отношении ФИФА и УЕФА состоится 21 декабря.

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