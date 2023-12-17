Названо единственное условие, при котором клубы смогут организовать Суперлигу

Генеральный юрисконсульт суда Европейского Союза Афанасиос Рантос представил основной вывод касательно условий создания Европейской футбольной суперлиги. Он назвал единственное условие, при котором возможно создание данного турнира.

«Реал», «Барселона», «Ювентус» и другие клубы могли бы организовать Суперлигу вне юрисдикции УЕФА, но в этом случае они не смогут играть одновременно в Лиге чемпионов, Лиге Европы, или Лиги Конференций, то есть в любом другом турнире УЕФА, сообщает COPE.

Клубы-участники будут обязаны выбрать лишь один вариант организации — это основной вывод юрисконсульта и его рекомендация 15-ти судьям Большой Палаты Суда Европейского Союза, которая должна вынести консультативное постановление по антимонопольному иску в отношении УЕФА и ФИФА.

Генеральный юрисконсульт также считает, что УЕФА не вправе препятствовать созданию футбольных турниров, но в случае создании таковых — УЕФА должно обладать оправданным правом исключения из своего состава или из турниров под своей эгидой любого клуба-участника Суперлиги, или подобных ей турниров.

Источник также сообщает, что в большинстве случаев судьи Большой Палаты при вынесении решения следуют выводам генерального юрисконсульта, однако имеют право на принятия решения по своему усмотрению.

Напомним, суд по антимонопольному иску в отношении ФИФА и УЕФА состоится 21 декабря.