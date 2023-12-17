Тикнизян ответил на вопросы о сериале «Слово пацана» и росте цен на яйца

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян после участия в Матче звёзд FONBET Кубка России ответил на вопросы по актуальным темам и предстоящем отпуске. В прошедшей игре команда Пути РПЛ победила соперников из Пути регионов со счётом 9:7.

«Мне приятно, что сегодня столько людей приехало поддержать это мероприятие. Приятно, что в нашей стране развивается медиаформат, приятно было участвовать в этом шоу.

Жалею ли о том, что играю здесь, пока коллеги отдыхают в тёплых странах? Да я, можно сказать, отдыхал сегодня, получал удовольствие. Когда получаешь такую поддержку от людей, это воодушевляет.

Насколько чувствуется рост цен на яйца? Не знаю, это у жены надо спросить, она занимается закупками (улыбается). Но почти каждый мой завтрак – это яичница, омлет, те же блины.

Не думал ли я стать актёром в связи с яркой внешностью? Я достаточно самокритичный и не считаю свою внешность яркой. Но мне было приятно такое слышать, спасибо большое (смеётся). Я концентрируюсь только на футболе и семейной жизни.

Смотрел ли «Слово пацана»? Нет, неинтересно.

Любимый фильм? «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.

Какие планы на отдых? Полететь с женой на море и начать готовиться к сборам. Новогодние традиции? Таких нет, просто стараюсь каждый новый год проводить в кругу близких», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Защитник сыграл в 23 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне. На счету 24-летнего Тикнизяна восемь голов и пять передач.