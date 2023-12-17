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В «Реале» возлагают большие надежды на арендованного игрока «Шахтёра»

В «Реале» возлагают большие надежды на арендованного игрока «Шахтёра»
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В мадридском «Реале» возлагают большие надежды на арендованного у «Шахтёра» Винисиуса Тобиаса, понимая, что он обладает большим потенциалом, сообщает Defensa Central.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти был в восторге от уверенности бразильца, которую он демонстрировал на тренировках, когда занимался с первой командой. Итальянец не исключает, что и в дальнейшем будет привлекать Тобиаса к тренировкам основного состава.

Также источник отмечает, что правый защитник может получить свой шанс в Кубке Испании. Следующий матч в этом турнире мадридцы сыграют против «Арандины» в начале января.

Напомним, что 19-летний футболист уже полтора года выступает на правах аренды за «Реал», играя за молодёжную команду. По слухам, у мадридского клуба есть опция его выкупа за 15 млн евро. В текущем сезоне Тобиас провёл 13 матчей и отдал три ассиста.

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