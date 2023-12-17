Мудрик — худший игрок «Челси» в матче с «Шеффилдом» по версии Sofascore

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик провёл 69 минут на поле в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в АПЛ. Он получил 6,4 балла от Sofascore – самая низкая оценка среди игроков «Челси», средняя в команде составила 7,28.

Мудрик один раз пробил мимо ворот, отдал 21 передачу (84%), совершил 2 из 5 успешных обводок, выиграл четыре из 13 единоборств, совершил один вынос, также 16 раз потерял мяч. Лучшим игроком матча стал Коул Палмер – 8,5 баллов. Он оформил гол+пас во встрече.

Мудрик в этом сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 16 матчах за лондонский клуб.

«Челси» заработал 22 очка за 17 туров чемпионата Англии по футболу. Лондонская команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед», в свою очередь, остался на 20-м месте — в его активе по-прежнему восемь очков.