Пикущак: Галицкий знал всё про состав «Краснодара», получал информацию о плане игры

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о степени вовлечённости в работу клуба и тренировочный процесс президента чёрно-зелёных Сергея Галицкого.

«С Сергеем Николаевичем мы общались каждый день. Минимум дважды в неделю были расширенные совещания, когда выступали главный тренер академии, спортивный директор, тренеры старших возрастов. Галицкий знал всех игроков, имел полную информацию. Присутствовал почти на каждой тренировке. Знал всё про состав, знал про планируемые замены. Мы всё это обсуждали. Информация о плане игры отправлялась перед матчами ему», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

56-летний бизнесмен Сергей Галицкий является основателем и бессменным президентом футбольного клуба «Краснодар» с собственной академией, который был создан им в феврале 2008 года. В 2016 году был открыт новый домашний стадион «быков» «Краснодар» с благоустроенным парком, строительство которых полностью финансировал Галицкий.

В текущем сезоне чёрно-зелёные впервые в своей истории завершили осеннюю часть сезона РПЛ в качестве лидеров турнирной таблицы, набрав 38 очков в 18 матчах.