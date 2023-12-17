Пикущак: сейчас «Краснодар» как никогда заслужил победу в чемпионате России

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал, в чём изменились «быки», чтобы стать претендентами на чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Мне бы очень хотелось увидеть победу команды в чемпионате. Сейчас как никогда «Краснодар» это заслужил. Много молодых, сыгранных ребят. Не отступают от своего видения. Хотелось бы, чтобы у них получилось и они выиграли чемпионский титул.

Раньше команда была менее опытна. Поэтому и не так стабильно проявляла себя. А команду тащили ветераны. Сегодня другая картина: Сперцян, Черников, Волков — лидеры. Видно, что ребята возмужали. Плюс пришел качественный тренер со своими идеями. Он строит футбол так, как видит сам. И ему дали на это право», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

«Краснодар» по итогам осенней части текущего сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда сербского главного тренера Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах и опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В 2023 году черно-зелёные не проигрывали в РПЛ на протяжении 18 матчей подряд, их беспроигрышная серия в чемпионате началась в прошлом сезоне и длилась с апреля по октябрь.