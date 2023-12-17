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Пикущак: сейчас хочется вернуться в Россию, идут разговоры с командами ФНЛ

Пикущак: сейчас хочется вернуться в Россию, идут разговоры с командами ФНЛ
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал, где хотел бы поработать сейчас.

«Сейчас хотелось бы вернуться в Россию. С кем-то идут разговоры — в основном с командами ФНЛ. Были варианты из Грузии, Армении. Но будет что-то конкретное, будем обсуждать», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

В прошлом месяце Игорь Пикущак помог казахстанскому «Турану» выйти в высший футбольный дивизион страны. Однако он пока не получил предложения о продлении контракта. Ранее специалист возглавлял такие команды, как «Краснодар-2», армянский «Ноа», тольяттинский «Акрон» и казахстанский «Акжайык».

Также Игорь Пикущак поделился мнением о нападающем «Сочи» Иване Игнатьеве, который является воспитанником «Краснодара».

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