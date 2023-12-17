Тренер «Челси» Почеттино рассказал, что изменилось во втором тайме матча с «Шеффилдом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«В первом тайме было немного неприятно, потому что мы не нашли способа прорвать блок «Шеффилд Юнайтед». Мы были разочарованы, но в то же время все 11 игроков были преданы команде, преследовали соперника, стараясь как можно скорее вернуть мяч и не дать возможности «Шеффилду» создавать моменты.

Во втором тайме мы поменяли позиции и начали находить лучшие возможности для игры с мячом и растягивать их линию, когда Стерлинг и Джексон выходили на свободное пространство. Я думаю, мы были достаточно агрессивны, но в первом тайме мы пострадали, потому что допустили ошибку в том, как пытались найти момент.

Во втором тайме после того, что мы изменили, команда нашла лучшие решения. Мы поменяли местами Стерлинга и Палмера, а также позиции нашего крайнего защитника и полузащиты. В первом тайме мы не дали возможности ни Коулу, ни команде по-настоящему занять лучшие позиции на поле. Вот почему мы изменились и начали строить игру со среднего блока.

Я думаю, мы оказывали слишком большое давление на Дисаси и Колвилла, когда они владели мячом, имея только один вариант для продолжения игры. Было невозможно создавать моменты и передавать мяч по кругу, потому что мы всегда давали им время на перестройку, а когда мы рисковали, то теряли мяч.

Когда мы сменили позиции во втором тайме, то действовали намного лучше и начали создавать реальные проблемы для «Шеффилд Юнайтед», — приводит слова Почетттино официальный сайт «Челси».