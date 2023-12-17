Маццарри: рад, что Хвича и Осимхен забили, ведь в последнее время они были напряжёнными

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал игру вингера неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии и нападающего Виктора Осимхена в минувшем матче Серии А с «Кальяри» (2:1), в котором каждый из них забил по голу.

«Произошла смена тренера, поэтому изначально у этих парней были проблемы. Мы должны поддержать их. Не забывайте, что в минувшем сезоне все резко обратили внимание на Квару, поэтому он чувствовал давление. Я и мои коллеги пытаемся помочь ему расслабиться.

Я рад, что Хвича и Осимхен забили, потому что они оба выглядели немного напряжёнными. Им нужно было вернуться к роли главных действующих лиц команды, какими они являлись в прошлом сезоне», — приводит слова Маццарри DAZN.

Напомним, в матче с «Кальяри» Осимхен поразил ворота соперника на 69-й минуте. Затем, на 75-й минуте, с передачи африканского футболиста победный гол команды забил Кварацхелия.

После 16 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 27 очков и занимает четвёртое место.