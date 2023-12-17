Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил на вопрос о недостаточной интенсивности игроков «Ман Сити»

Гвардиола ответил на вопрос о недостаточной интенсивности игроков «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об упущенной победе в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24'     2:0 Льюис – 54'     2:1 Матета – 76'     2:2 Олисе – 90+5'    

«Возвращение «Пэлас» связано с недостатком интенсивности наших игроков? Я с вами не согласен. Мы играем так же, но при счёте 2:1 это сложно. Мы атакуем, но они хотят оставаться там — в обороне. Даже при счёте 2:0 они остаются там. Они убегали на 86-й и 87-й минутах, тогда были немного более атакующими.

В конце концов, нужно быть терпеливыми, не допускать контратак, и это не то, чего мы добивались за семь-восемь лет в подобных играх. В первой же атаке они убегают, забивают гол, а на последней минуте получают пенальти. В штрафной площади мы должны быть осторожны, но мы не были осторожны.

Когда такое случается, это заслуженно, мы не заслуживаем победы. Когда соперник зарабатывает пенальти, это потому, что ты не заслужил», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» добыл победу лишь в одном из шести последних матчей АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android