Гвардиола ответил на вопрос о недостаточной интенсивности игроков «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об упущенной победе в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Возвращение «Пэлас» связано с недостатком интенсивности наших игроков? Я с вами не согласен. Мы играем так же, но при счёте 2:1 это сложно. Мы атакуем, но они хотят оставаться там — в обороне. Даже при счёте 2:0 они остаются там. Они убегали на 86-й и 87-й минутах, тогда были немного более атакующими.

В конце концов, нужно быть терпеливыми, не допускать контратак, и это не то, чего мы добивались за семь-восемь лет в подобных играх. В первой же атаке они убегают, забивают гол, а на последней минуте получают пенальти. В штрафной площади мы должны быть осторожны, но мы не были осторожны.

Когда такое случается, это заслуженно, мы не заслуживаем победы. Когда соперник зарабатывает пенальти, это потому, что ты не заслужил», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».