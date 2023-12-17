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«Мы вернёмся на место, которое заслуживаем». Левандовски — о ничьей с «Валенсией»

«Мы вернёмся на место, которое заслуживаем». Левандовски — о ничьей с «Валенсией»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями после матча 17-го тура испанской Примеры, в котором каталонский клуб сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

«Одно набранное очко — такое разочарование, но мы упорно работаем над тем, чтобы вернуться на то место, которое эта команда заслуживает. И мы сделаем это», — написал Левандовски в своей социальной сети.

Напомним, после 17 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 35 очков и на текущий момент занимают третье место. Их опережает мадридский «Реал», заработавший 39 очков, а также «Жирона» с 41 очком в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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