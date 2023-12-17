Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам пришлось проявить терпение». Игрок «Челси» Галлахер — о матче с «Шеффилдом»

«Нам пришлось проявить терпение». Игрок «Челси» Галлахер — о матче с «Шеффилдом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Палмер – 54'     2:0 Джексон – 61'    

«Это действительно приятно! Я думаю, что было действительно важно выйти на матч, чтобы набрать три очка и показать хорошую игру. Мы сделали это, и, надеюсь, эта победа придаст нам уверенности в дальнейшем движении вперёд.

Нам пришлось проявить терпение, чтобы добиться этого прорыва. Считаю, что надо отдать должное сопернику. «Шеффилд Юнайтед» усложнил нам задачу, и они действительно хорошо действовали в обороне, особенно в первом тайме. В этом сезоне было много подобных игр, в которых мы изо всех сил пытались пробить оборону, поэтому нам приходилось сохранять терпение.

Как только мы забили гол, я думаю, с этого момента мы контролировали ситуацию, и в итоге я бы счёл это действительно профессиональным выступлением», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
«Челси» больше тайма страдал в игре с аутсайдером. Команду вытащил новичок из «Ман Сити»
«Челси» больше тайма страдал в игре с аутсайдером. Команду вытащил новичок из «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android