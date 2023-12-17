«Нам пришлось проявить терпение». Игрок «Челси» Галлахер — о матче с «Шеффилдом»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Это действительно приятно! Я думаю, что было действительно важно выйти на матч, чтобы набрать три очка и показать хорошую игру. Мы сделали это, и, надеюсь, эта победа придаст нам уверенности в дальнейшем движении вперёд.

Нам пришлось проявить терпение, чтобы добиться этого прорыва. Считаю, что надо отдать должное сопернику. «Шеффилд Юнайтед» усложнил нам задачу, и они действительно хорошо действовали в обороне, особенно в первом тайме. В этом сезоне было много подобных игр, в которых мы изо всех сил пытались пробить оборону, поэтому нам приходилось сохранять терпение.

Как только мы забили гол, я думаю, с этого момента мы контролировали ситуацию, и в итоге я бы счёл это действительно профессиональным выступлением», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».