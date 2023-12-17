«Манчестер Сити» вступит в борьбу с «Баварией» и «Ливерпулем» за подписание Пальиньи

Руководство «Манчестер Сити», а также лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заинтересованы в приобретении полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Манчестер Сити» намерен составить конкуренцию «Баварии» и «Ливерпулю», которые также всерьёз рассматривают вариант с подписанием португальского футболиста. Подчёркивается, что «горожане» готовы предложить «Фулхэму» £ 60 млн (€ 70 млн).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ливерпуль» уже провёл переговоры с представителем Пальиньи на предмет его перехода в команду Клоппа. В свою очередь, «Бавария» намеревалась приобрести 28-летнего полузащитника ещё минувшим летом, однако сделка не состоялась. Несмотря на это, мюнхенский клуб не утратил интереса к Пальиньи.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.