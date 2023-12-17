Полузащитник «Челси» Галлахер: талант Палмера виден всем, мы довольны его вкладом

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер высказался об одноклубнике Коуле Палмере после победы в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Коул — отличный игрок, и его талант виден всем. Он потрясающе владеет мячом и блестяще выступает за нас весь сезон. Он был причастен к обоим голам, сам забил фантастический гол. Эти голы и голевые передачи — то, что нам от него нужно. Мы действительно довольны его вкладом, и он отличный товарищ по команде.

Последовать примеру Коула и добавить голов в свою игру? Конечно, я хочу забивать голы, и это то, что я хочу добавить в свою игру в этом сезоне. Досадно, что я ещё не забил, но пока помогаю команде одерживать победы. Это всё, что имеет значение. Я уверен, что голы скоро придут», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».