Защитник «Зенита» Алип: если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип оценил первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

Верим ли по-прежнему в чемпионство? Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году ещё лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко», — приводит слова Алипа «Известия».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков после 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 38 очков.