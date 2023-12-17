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Итальянский журналист: «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой

Итальянский журналист: «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой
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Журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант рассказал, что итальянская «Аталанта» не намерена расставаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком в ближайшее трансферное окно.

«Насколько мне известно, «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой. Но варианты трансфера возможны и всё может произойти. «Торино» летом хотел вернуть Миранчука, но клубы не пришли к соглашению по цене. И я не думаю, что что-то изменится в январе. Мне неизвестно о других предложениях или интересе со стороны других итальянских клубов к Алексею», — приводит слова Элефанта Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 10 матчах за «Аталанту» во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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