Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без фарта не обошлось». Алип — об игровом времени в «Зените»

«Без фарта не обошлось». Алип — об игровом времени в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о том, что стал игроком основного состава команды.

«Чувствую ли, что мой уровень вырос? Надо ещё работать. Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать ещё больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать. Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать. Безусловно, рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне. Но это ещё не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть ещё сильнее.

Возможно, прогресс есть. Но тут и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было у «Зенита» в начале сезона. Я старался воспользоваться этим шансом», — приводят слова Алипа «Известия».

В текущем сезоне 23-летний Нуралы Алип провёл 23 матча во всех турнирах.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Алип: если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android