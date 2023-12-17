«Это радость и горе». Нагельсман — о вратарской позиции в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, может ли многолетний голкипер бундестим и «Баварии» Мануэль Нойер вернуться в немецкую национальную команду после того, как вратарь Марк-Андре тер Штеген перестал быть доступен из-за травмы.

«Если всё пойдёт так, как сейчас, то всё сводится к тому, что это возвращение возможно в марте. Тер Штеген сейчас травмирован, и мы будем следить за тем, сможет ли он восстановиться от травмы. В конце концов, и Марк, и Мануэль знают, что самое главное — это успех команды. Задача же тренера заключается в том, чтобы решить, кто на текущий момент является лучшим игроком на позиции. И если в марте один из них будет явно лучше другого, то я буду испытывать и радость, и горе от принятия решения», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу, после чего основным вратарём сборной Германии стал тер Штеген. В минувшем октябре Нойер полностью восстановился от травмы, но с того момента не вызывался в немецкую национальную команду. Однако в ноябре тер Штеген начал испытывать сильные боли в спине, из-за которых ему потребовалась операция, предполагающая длительное восстановление, из-за чего вопрос с вратарской позицией в бундестим стал вновь актуальным.