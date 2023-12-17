Три английских гранда пристально следят за братом Джуда Беллингема

Сотрудники скаутской службы «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси» следили за полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом во время минувшего матча английского Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (1:0). Об этом информирует журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Тоттенхэм» намерен сделать предложение «Сандерленду» о покупке Беллингема в одно из ближайших трансферных окон.

Напомним, в нынешнем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема составляет € 6 млн. Информация о сроке контракта хавбека с «Сандерлендом» отсутствует.