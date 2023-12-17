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Игрок «Балтики» Маляров: надеюсь, Головин уйдёт из «Монако» в новом году

Игрок «Балтики» Маляров: надеюсь, Головин уйдёт из «Монако» в новом году
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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров назвал полузащитника французского «Монако» Александра Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Он выразил надежду, что Головин уйдёт из «Монако» в другой топ-клуб Англии или Испании.

«Наверное, назову Головина лучшим футболистом из России в 2023 году. Тут есть один ответ — человек играет во Франции в одной из лучших команд мира. Надеюсь, в новом году он уйдёт из «Монако». Мне кажется, Саша может поиграть и в Англии, и в топовых командах Испании. Хочется, чтобы он двигался дальше, а не останавливался на «Монако», — сказал Маляров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.

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