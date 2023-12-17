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Романо: при переходе в топ-клуб Айван Тони предпочтёт «Арсенал»

Романо: при переходе в топ-клуб Айван Тони предпочтёт «Арсенал»
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В случае перехода в более топовый клуб нападающий «Брентфорда» Айван Тони выберет лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Исходя из того, что я знаю, есть одна деталь касательно будущего Айвана Тони. Есть слух, что в январе или летом при переходе в топ-клуб он предпочтёт «Арсенал». Говорят, он был бы очень воодушевлён, если бы получил возможность перейти в «Арсенал», — сказал Романо в видео на канале Kick.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех официальных турнирах, отметился 21 забитым мячом и пятью результативными передачами.

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