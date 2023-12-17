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Защитник «Спартака» Денисов: в последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру

Защитник «Спартака» Денисов: в последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о своём редком появлении в последних матчах.

«В последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру. Тренируюсь так же, играю, стараюсь улучшать себя», — сказал Денисов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В последних пяти официальных матчах «Спартака» Даниил Денисов появился в основном составе один раз. В общем и целом в нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Контракт Денисова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

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