Защитник «Спартака» Денисов: в последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о своём редком появлении в последних матчах.

«В последних матчах редко играл? Вопрос к главному тренеру. Тренируюсь так же, играю, стараюсь улучшать себя», — сказал Денисов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В последних пяти официальных матчах «Спартака» Даниил Денисов появился в основном составе один раз. В общем и целом в нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 4 млн. Контракт Денисова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.