Даниил Денисов: Абаскаль, как и я, любит меньше говорить и больше делать

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о контакте с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Хороший ли у меня контакт с Абаскалем? Он, как и я, любит меньше говорить и больше делать», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В заключительном матче первой части чемпионата России «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Даниил Денисов провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника «Спартака» пять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.