Вратарь Фролов: оценил бы сезон «Крыльев» на твёрдую четвёрку

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.

«На текущий момент оценил бы сезон «Крыльев» на твёрдую четвёрку. Могли в некоторых матчах сыграть лучше, но не сложилось. В целом всё неплохо. На финальную часть сезона цель — как можно больше побеждать, по максимуму набирать очки. Что касается турнирного положения по итогам сезона, то будем стараться забраться как можно выше в таблице», — приводит слова Фролова Legalbet.

По итогам прошедшей части сезона «Крылья Советов» находятся на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 18 проведённых матчей. Евгений Фролов принял участие лишь в двух встречах Фонбет Кубка России.