Экс-наставник «Атлетико» является главным кандидатом на пост нового тренера «Севильи»

Руководство «Севильи» рассматривает кандидатуру бывшего наставника мадридского «Атлетико» и «Хетафе» Кике Санчеса Флореса в качестве основного претендента на пост главного тренера команды после увольнения Диего Алонсо, проработавшего в клубе два месяца. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном порядке. Кандидатуре Флореса отдаётся приоритет как специалисту, обладающему опытом работы в чемпионате Испании.

Напомним, Кике Санчес Флорес тренировал «матрасников» с 2009 по 2011 год. Вместе с «Атлетико» испанский специалист выиграл Лигу Европы в сезоне-2009/2010, а также Суперкубок УЕФА. Последним местом работы 58-летнего наставника был испанский «Хетафе», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

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