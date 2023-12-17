«Это самая важная игра в сезоне». Александер-Арнольд — о матче с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

«Вероятно, это самая важная игра в сезоне. «Манчестер Юнайтед» отличается от любого другого соперника. Конечно, потенциально у нас разные амбиции в турнирной таблице, но это соперничество между болельщиками останется навсегда, независимо от турнирного положения и времени года. Это будет особенно. Это «Энфилд»!», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, игра состоится сегодня, 17 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.