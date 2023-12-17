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Евгений Луценко: завершение карьеры? Буду стараться найти команду, а там как получится

Евгений Луценко: завершение карьеры? Буду стараться найти команду, а там как получится
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Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко, который находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

«Сейчас есть предложения от клубов, но жду подходящего. Завершение карьеры? Буду стараться найти команду, а там как получится», — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним клубом 36-летнего форварда был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2019 года до лета 2023 года. Также за свою карьеру Евгений Луценко успел поиграть за московское «Торпедо», «Ростов», белгородский «Салют», хабаровскую «СКА-Энергию» и саранскую «Мордовию». Всего форвард принял участие в 488 матчах, забив 97 мячей и отдав 38 результативных передач.

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