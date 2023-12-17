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«Динамо» опубликовало расписание зимних сборов

«Динамо» опубликовало расписание зимних сборов
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Московское «Динамо» запланировало три сбора и 11 контрольных матчей во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Футболисты «Динамо» соберутся в Москве для прохождения углублённого медицинского осмотра 11-12 января.

С 13 по 25 января бело-голубые проведут первый тренировочный сбор в столице Катара Дохе, где запланирован один контрольный матч. Ещё два сбора пройдут в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля (шесть контрольных матчей) и с 16 по 25 февраля (четыре контрольных матча).

Отмечается, что количество контрольных встреч может измениться, а точные даты и время игр будут сообщены позднее.

В первом туре после возобновления чемпионата России «Динамо» сыграет с «Локомотивом».

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