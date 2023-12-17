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Футболист «Реала» Беллингем: для меня неестественно забивать так много

Футболист «Реала» Беллингем: для меня неестественно забивать так много
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признался, что он удивлён собственной результативностью в первой половине нынешнего сезона.

«В прошлом году я забил 14 голов. В этом сезоне я уже превзошёл этот результат. Для меня неестественно забивать так много. Я беру большую ответственность на себя. Когда у меня есть свобода на поле, я очень опасен», — приводит слова Беллингема Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая за дортмундскую «Боруссию», Беллингем забил 14 мячей во всех соревнованиях за 42 матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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