В «Локомотиве» сообщили, что Педриньо не вернётся в клуб

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что бразильский полузащитник Педро Габриэл (Педриньо) не вернётся в клуб.

«Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, что в марте 2023 года бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Тогда «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим, который находился в аренде из «Локомотива». Сейчас бразилец выступает на правах аренды за «Америку Минейро», соглашение с которой заканчивается в декабре 2023 года.

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» осенью 2022 года. 28 сентября 2022 года в матче Кубка России с «Химками» (5:0) он забил четыре мяча и стал первым футболистом в российской истории «Локомотива», отметившимся покером.