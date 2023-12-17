Аршавин: шансов на то, что «Зенит» усилится, гораздо больше, чем не усилится

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, будет ли санкт-петербургский клуб усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Шансов на то, что «Зенит» усилится, гораздо больше, чем не усилится. Трудно сказать по поводу того, кто конкретно усилит команду. Слухи комментировать точно не буду. Пока расклад такой», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

В данный момент в СМИ ходит информация о заинтересованности сине-бело-голубых в иностранных футболистах.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона санкт-петербургская команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.