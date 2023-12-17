Онана — о критике: лучший вратарь прошлой ЛЧ не может стать худшим в мире за полгода

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ответил на вопрос о том, как он относится к критике в свой адрес, которая усилилась с момента перехода футболиста в английский клуб минувшим летом.

«Думаете, что за полгода лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет! Всё временно. Я знаю, что у меня всё будет в порядке, если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра. Сейчас для меня не лучший момент в карьере, но критика — это неплохо, в конце концов, с ней придётся смириться», — приводит слова Онана Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне камерунский вратарь периодически сталкивается с критикой со стороны общественности и футбольных экспертов из-за уровня демонстрируемой им игры. На текущей стадии сезона-2023/2024 Онана принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль».