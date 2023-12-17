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«Мы должны выжить». Онана — о выступлениях «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

«Мы должны выжить». Онана — о выступлениях «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался относительно не лучших результатов команды в текущем сезоне.

«Это не является оправданием, но наша команда сталкивается с травмами важных игроков, но мы должны выжить (улыбается) и должны быть прагматичными. Сейчас мы находимся не в лучшей форме для того, чтобы рисковать, но мы вернёмся, когда настанут лучшие времена. Когда наши лучшие идеи будут воплощены в жизнь, ситуация изменится. Пока что, если мы хотим показать себя на длительной дистанции, нам нужно быть прагматичными», — приводит слова Онана Sky Sports.

Напомним, после 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и на текущий момент занимает седьмое место. Также на текущей неделе подопечные Эрика тен Хага покинули Лигу чемпионов, заняв последнее место в группе А.

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