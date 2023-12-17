Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана: мне нравится, как тен Хаг общается с футболистами

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге.

«Он прекрасный тренер. Я уже играл под его руководством в «Аяксе» и был одним из его ключевых игроков (Онана и тен Хаг работали вместе в «Аяксе» с 2017 по 2022 год. — Прим. «Чемпионата»). Мне нравится, как он работает и как он общается с футболистами. Но, когда дела идут плохо, мы все несём за это ответственность, ведь мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Надеюсь, у команды всё наладится как можно скорее», — приводит слова Онана Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что часть игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна тренерскими методами тен Хага. В частности, подчёркивалось, что футболистам не нравится стиль игры, который нидерландский специалист прививает команде, а также тяжёлые тренировки с большим количеством беговой работы. Кроме того, появлялись сведения, что некоторые игроки «красных дьяволов» считают, что тен Хаг слишком упорствует в своих принципах.