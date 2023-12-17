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18-летний Шимич стал третьим самым юным автором гола в составе «Милана»

18-летний Шимич стал третьим самым юным автором гола в составе «Милана»
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18-летний защитник «Милана» Ян-Карло Шимич стал третьим самым молодым автором гола в составе «россонери» с момента начала присуждения трёх очков за победу в матче Серии А в сезоне-1994/1995. Об этом сообщает Opta. Напомним, сербский футболист стал автором одного из мячей во встрече 16-го тура чемпионата Италии с «Монцей» (3:0).

На сегодняшний день возраст Шимича составляет 18 лет и 229 дней. В эпоху трёхочковых побед только нападающие Альберто Палоски и Алешандре Пато смогли отличиться в более молодом возрасте в составе «Милана».

Сербский футболист был рождён в Германии в 2005 году. С 2018 года по июль 2022 года Ян-Карло находился в системе немецкого «Штутгарта». По данным Transfermarkt, «Милан» заплатил за переход Шимича € 1 млн. На уровне сборных 18-летний игрок представляет Сербию и уже провёл девять матчей за национальную команду до 19 лет, в которых забил два гола.

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