Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ЦСКА показали, как защитник команды Дивеев индивидуально занимается после травмы

В московском ЦСКА показали, как защитник команды Игорь Дивеев индивидуально занимается после травмы вместе с врачом-реабилитологом Игорем Степановым.

«Привет от Игоря Дивеева из ОАЭ, где он проходит индивидуальную подготовку к сборам с нашим реабилитологом Игорем Степановым», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, российский защитник получил травму ноги в Суперкубке России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти) 15 июля. Из-за этого он был заменён в перерыве игры, а впоследствии перенёс операционное вмешательство.

По прогнозам главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, защитник должен вернуться в стан красно-синих после зимней паузы.

Дивеев перебрался в московский клуб зимой 2019 года на правах аренды из «Уфы», а через полгода был выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,5 млн.