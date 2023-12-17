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Матч «Борнмут» — «Лутон Таун», прерванный из-за потери сознания игроком, будет переигран

Матч «Борнмут» — «Лутон Таун», прерванный из-за потери сознания игроком, будет переигран
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Матч 17‑го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Лутон Таун» (1:1), который был прерван из-за потери сознания игрока гостей Тома Локьера, будет переигран.

Правило L15 АПЛ гласит, что любая игра, прерванная с согласия судьи, будет переиграна, а дата и время начала матча будут определены руководством лиги. Ожидается, что АПЛ планирует придерживаться протокола, изложенного в регламенте, поэтому игра начнётся с первой минуты.

Напомним, на 59-й минуте Локьер потерял сознание, упал на газон и перенёс остановку сердца. В тот момент счёт матча был 1:1. К игроку сразу побежали медицинские бригады обеих команд, которые стали оказывать помощь. Вскоре Тома забрали на носилках в подтрибунное помещение и отправили в больницу, где он пришёл в сознание.

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