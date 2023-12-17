Невилл: ни один фанат «МЮ» не верит, что клуб заберёт хотя бы очко в игре с «Ливерпулем»

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о предстоящей игре 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», которая пройдёт 17 декабря.

«Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед», включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника со счётом 7:0.

На данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, имея в своём активе 37 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке с 27 очками.