В «Лутоне» рассказали о состоянии Локьера после перенесённой остановки сердца

Пресс-служба английского клуба «Лутон Таун» выступила с заявлением о нынешнем состоянии защитника Тома Локьера, который перенёс остановку сердца в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

«Пока наш капитан Том Локьер остаётся в больнице после остановки сердца, которую он пережил вчера на поле в матче с «Борнмутом», мы понимаем, что болельщики беспокоятся за него и что его состоянием интересуются многие СМИ.

Том всё ещё проходит тесты и сканирование, и мы ожидаем результатов, прежде чем определить дальнейшие шаги по его восстановлению.

Мы не можем дать оперативный комментарий по поводу его состояния и просим всех представителей СМИ дождаться обновлений, которые будут опубликованы по официальным каналам клуба, когда наступит подходящее время.

Мы желаем Тому, его партнёрше Тейлор и всей семье Локьеров всего самого лучшего и вежливо просим уважать его и их частную жизнь в это трудное время», — говорится в заявлении пресс-службы «Лутона» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 59-й минуте Локьер потерял сознание, упал на газон и перенёс остановку сердца. В тот момент счёт матча был 1:1. К игроку сразу побежали медицинские бригады обеих команд, которые стали оказывать помощь. Вскоре Тома забрали на носилках в подтрибунное помещение и отправили в больницу, где он пришёл в сознание.

Сегодня в СМИ появилась информация, что матч «Борнмут» — «Лутон Таун» будет переигран с первой минуты.