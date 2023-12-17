«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Собослаи, Эндо, Гравенберх, Салах, Нуньес, Диас.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Шоу, Дало, Эванс, Амрабат, Майну, Антони, Мактоминей, Гарначо, Хойлунд.

Фото: Пресс-служба «Ливерпуля»

Фото: Пресс-служба «Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.