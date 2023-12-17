Андрей Мостовой вместе с подругой Мудрика сходил на концерт в Дубае

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой вместе с Виолеттой Грачёвой, которая является подругой украинского игрока «Челси» Михаила Мудрика, сходил на музыкальный концерт в Дубае.

Мостовой и Грачёва выложили истории в социальных сетях с одинаковой локацией с этого мероприятия, на котором исполнялись песни из жанра рэп.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

При этом Мостовой активно лайкает Виолетту в социальных сетях. А летом 2022 года также появились одинаковые истории у них обоих о том, как они катаются в Санкт-Петербурге на лодке по реке.

Кроме этого, Мудрик и Грачёва также друг друга лайкают и выкладывают «сториз» с одинаковой геолокацией. После этого Михаила и Виолетту стали жёстко критиковать и оскорблять украинские пользователи в соцсетях.