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В ФИФА объявили название нового ежегодного клубного турнира, который пройдёт в 2024 году

В ФИФА объявили название нового ежегодного клубного турнира, который пройдёт в 2024 году
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Пресс-служба ФИФА на своём официальном сайте выступила с заявлением о новом ежегодном клубном турнире, который будет проводиться с 2024 года. Официальное название этого соревнования — Межконтинентальный кубок ФИФА.

В турнире будут участвовать чемпионы всех конфедераций, он завершится финалом на нейтральной арене между победителями Лиги чемпионов УЕФА и победителями межконтинентального плей-офф между клубами из других конфедераций.

Первые этапы будут запланированы ФИФА по согласованию с клубами и конфедерациями. Плей-офф состоится 14 декабря 2024 года на нейтральной территории. Финал состоится 18 декабря 2024 года в той же нейтральной локации.

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