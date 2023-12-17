Пловчиха Ефимова вышла на старт заплыва в костюме спартаковского гладиатора

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая болеет за московский «Спартак», вышла на заплыв брассом на 100 м на короткой воде в костюме гладиатора. На Ефимовой из атрибутики присутствовал шлем гладиатора, меч, пояс и сандалии.

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Напомним, ранее российские пловчихи Ефимова и Евгения Чикунова сделали совместное фото после заплыва на чемпионате России на короткой воде. Ефимова подколола болеющую за «Зенит» Чикунову, предложив показать спартаковский ромб.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятой строчке с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», который в своём активе имеет 38 очков.